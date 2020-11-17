Немировски: с «Сибирью» забили случайный гол. Можно сказать, что ничего не забили

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал выездное поражение от новосибирской «Сибири» (1:3).
«Были моменты, но никак не можем забить. У нас проблемы с результативностью в последних матчах. Сегодня забили один — можно сказать, случайный гол. Можно считать, что мы с «Сибирью» ничего не забили.
Что случилось во втором периоде? Это дальняя лавка. Мы застряли на пару смен, во втором периоде так бывает. Когда не получается смениться, а шайба глубоко идёт, то защитникам приходится тяжело. Соперник держал хорошо шайбу, а мы потратили много сил.
Это поражение аукнется в борьбе за место в плей-офф? Осталось ещё много матчей. Самое главное — быть готовыми каждую игру. Конечно, мы проиграли важный матч принципиальному сопернику, но впереди ещё много матчей.
Почему Дер-Аргучинцев и Перескоков переживают спад? Перескоков заболел после пары сыгранных матчей, потом получил травму и недавно вернулся в состав, ему нужно время. У Дер-Аргучинцева было несколько моментов в первом периоде, он мог забить», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 17 ноября 2020
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