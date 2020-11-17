Дубль Руохомаа помог «Сибири» обыграть «Торпедо»

«Сибирь» обыграла нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:1 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Сибири» Микаэль Руохомаа, который оформил дубль. Голкипер хозяев Харри Сятери отразил 34 броска. Единственную шайбу у «Торпедо» забросил Дамир Жафяров.

Это третье поражение нижегородского клуба в последних четырёх матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 19 ноября в гостях встретится с казанским «Ак Барсом», а «Сибирь» 23 ноября в Москве — с ЦСКА.