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Дубль Руохомаа помог «Сибири» обыграть «Торпедо»

Дубль Руохомаа помог «Сибири» обыграть «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» обыграла нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:1 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Сибири» Микаэль Руохомаа, который оформил дубль. Голкипер хозяев Харри Сятери отразил 34 броска. Единственную шайбу у «Торпедо» забросил Дамир Жафяров.

Это третье поражение нижегородского клуба в последних четырёх матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 19 ноября в гостях встретится с казанским «Ак Барсом», а «Сибирь» 23 ноября в Москве — с ЦСКА.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2020, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 1
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Руохомаа (Тимашов, Пуустинен) – 15:37' (5x5)   2:0 Саюстов (Чесалин) – 31:21' (5x5)   2:1 Жафяров (Мили) – 37:43' (5x5)   3:1 Руохомаа – 58:08' (5x5)
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