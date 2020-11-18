Кожевников: терпению Светлова пришёл конец. Ушениным пора изменить отношение к себе

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о ситуации в «Амуре».
«В прошлом сезоне Сергей Светлов из игроков уровня ВХЛ слепил «Адмирал», теперь выполняет ту же работу в «Амуре». Понятно, что с омскими джокерами – например Якуповым или Костиным – этих ребят не сравнишь, но для конкуренции внутри команды они пользу, наверное, принесут. Главное, чтобы Светлову не мешали работать, как в своё время это произошло внутри «Лады», которая до сих пор находится в кризисе.
Откровенно говоря, меня в «Амуре» больше беспокоит не скромная селекция, а состояние братьев Ушениных. Долгое время Светлов, несмотря на невыразительную статистику, упорно ставил их в состав, но в спаренных матчах с «Авангардом» его терпению пришёл конец. Мне Ушенины всегда нравились своим спортивным характером, поэтому надеюсь, что братья всё-таки изменят отношение к себе и к коллективу. Пора разозлиться и вернуть себе прежние кондиции!» – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.
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