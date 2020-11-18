Лакруа — о Суперсерии-74: взяли в Москву запас пива на команду, но кто-то просто украл его

Лучший бомбардир в истории ВХА Андре Лакруа поделился воспоминаниями о пребывании в Москве во время Суперсерии-1974. Сборная Канады, составленная из игроков ассоциации, уступила в ней сборной СССР.

«В Москве мы жили в огромном отеле – не помню названия, но там были сотни номеров. Когда мы приехали, с нами случилось несколько забавных историй. Горди Хоу созванивался со своей женой и пожаловался ей, что в его номере не помешало бы ещё одно кресло.



После этого разговора он пошёл на предматчевую тренировку, а когда вернулся, в его номере было новое кресло! Второй случай был ещё смешнее: в Москву мы взяли запас пива на целую команду, но он пропал. Представляете, кто-то просто украл его», – цитирует Лакруа Sports.ru.