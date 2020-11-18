Каменев: «Трактор» сам ничего не делает и другим не даёт. СКА настраивался на такую игру

Нападающий СКА Владислав Каменев подвёл итоги встречи с челябинским «Трактором» (0:1).



«Хороший матч. Мы не реализовал свои моменты. Соперник действовал хорошо — «Трактор» не давал нам ничего сделать. Мы вроде не совершали ошибок, но челябинцам повезло, что забили гол после вбрасывания. Нам перед встречей показывали видео, объясняли, что «Трактор» не просто так находится так высоко в таблице. Они показывают такой хоккей, что и сами ничего не делают, и другим не дают. Мы настраивались на такую игру», — передаёт слова Каменева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, челябинский «Трактор» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

«Трактор» с минимальным счётом обыграл СКА и прервал четырёхматчевую победную серию клуба