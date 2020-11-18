«Трактор» с минимальным счётом обыграл СКА и прервал четырёхматчевую победную серию клуба
Челябинский «Трактор» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом (0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
Первые два периода оказались безголевыми. Счёт на 53-й минуте открыл чешский нападающий челябинцев Томаш Гика с передачи соотечественника, Лукаша Седлака. Шат-аут на свой счёт записал российский голкипер челябинцев Иван Федотов.
КХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2020, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Гика (Седлак) – 52:24' (5x5)
Следующую встречу СКА проведёт дома, в Санкт-Петербурге, с хабаровским «Амуром». «Трактор» в Челябинске примет московское «Динамо». Оба матча состоятся 22 ноября.
- 18 ноября 2020
-
21:38
-
21:21
-
20:29
-
19:48
-
19:26
-
19:00
-
18:35
-
18:30
-
18:01
-
17:36
-
17:18
-
16:57
-
16:23
-
16:20
-
15:49
-
15:37
-
15:30
-
15:05
-
14:52
-
14:41
-
14:15
-
13:53
-
13:35
-
13:25
-
12:48
-
12:16
-
11:35
-
11:20
-
10:56
-
10:30
-
10:15
-
09:47
-
09:15
-
09:01
-
08:50
Партнерский контент