«Трактор» с минимальным счётом обыграл СКА и прервал четырёхматчевую победную серию клуба

Челябинский «Трактор» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом (0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.



Первые два периода оказались безголевыми. Счёт на 53-й минуте открыл чешский нападающий челябинцев Томаш Гика с передачи соотечественника, Лукаша Седлака. Шат-аут на свой счёт записал российский голкипер челябинцев Иван Федотов.

Следующую встречу СКА проведёт дома, в Санкт-Петербурге, с хабаровским «Амуром». «Трактор» в Челябинске примет московское «Динамо». Оба матча состоятся 22 ноября.