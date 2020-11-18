Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Трактор» с минимальным счётом обыграл СКА и прервал четырёхматчевую победную серию клуба

«Трактор» с минимальным счётом обыграл СКА и прервал четырёхматчевую победную серию клуба
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом (0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Первые два периода оказались безголевыми. Счёт на 53-й минуте открыл чешский нападающий челябинцев Томаш Гика с передачи соотечественника, Лукаша Седлака. Шат-аут на свой счёт записал российский голкипер челябинцев Иван Федотов.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2020, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Гика (Седлак) – 52:24' (5x5)

Следующую встречу СКА проведёт дома, в Санкт-Петербурге, с хабаровским «Амуром». «Трактор» в Челябинске примет московское «Динамо». Оба матча состоятся 22 ноября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020