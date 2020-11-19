Швырёв: «Магнитке» просто не везёт. Настанет время, когда мы выиграем 10 матчей подряд
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Игорь Швырёв прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:2 ОТ). Это поражение стало для уральской команды шестым в последних восьми матчах. При этом одна из побед на данном отрезке была одержана в серии буллитов.
«Не реализовываем свои моменты, в первом периоде сравняли счёт. Второй период был наш, третий был наш. Просто не везёт. У нас хороший коллектив, мы будем биться, не опустим рук. Мы вместе от начала матча и до его конца. Думаю, настанет время, когда мы выиграем 10 матчей подряд», — цитирует Швырёва пресс-служба КХЛ.
В следующем матче «Амур» сыграет на выезде со СКА. В свою очередь «Магнитка» на домашнем льду примет «Северсталь». Оба матча состоятся 22 ноября.
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