Вице-президент ИИХФ прокомментировал слухи о переносе ЧМ-2021 в Москву

Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола сообщил, что ИИХФ не обсуждала перенос матчей чемпионата мира 2021 года из Минска в Москву.

«Будет абсурдно, если Россия получит белорусские матчи ЧМ-2021», — приводит слова вице-президента ИИХФ Mtvuutiset.

По словам Куммолы, проведение ЧМ-2021 в России маловероятно из-за ситуации с коронавирусом в стране. Также он отметил, что Россия была единственной страной, которая открыто поддержала Александра Лукашенко во время восстаний.

После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская.