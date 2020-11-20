Вице-президент ИИХФ прокомментировал слухи о переносе ЧМ-2021 в Москву
Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола сообщил, что ИИХФ не обсуждала перенос матчей чемпионата мира 2021 года из Минска в Москву.
«Будет абсурдно, если Россия получит белорусские матчи ЧМ-2021», — приводит слова вице-президента ИИХФ Mtvuutiset.
По словам Куммолы, проведение ЧМ-2021 в России маловероятно из-за ситуации с коронавирусом в стране. Также он отметил, что Россия была единственной страной, которая открыто поддержала Александра Лукашенко во время восстаний.
После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская.
Источник: ИИХФ может передать России право на проведение ЧМ-2021
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