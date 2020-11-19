Источник: ИИХФ может передать России право на проведение ЧМ-2021
Международная федерация хоккея (ИИХФ) может делегировать России право проведения чемпионата мира 2021 года, сообщает обозреватель журнала The Hockey News Райан Кеннеди в своём «твиттере».
По информации источника, глава ИИХФ Рене Фазель в ближайшее время отправится в Россию, чтобы провести переговоры с главой Федерации хоккея России Владиславом Третьяком. В случае переноса Россия проведёт турнир совместно с Латвией.
После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Чемпионка Украины по хоккею создала петицию, требуя переноса ЧМ из Беларуси
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