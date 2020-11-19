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Источник: ИИХФ может передать России право на проведение ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Источник: ИИХФ может передать России право на проведение ЧМ-2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Международная федерация хоккея (ИИХФ) может делегировать России право проведения чемпионата мира 2021 года, сообщает обозреватель журнала The Hockey News Райан Кеннеди в своём «твиттере».

По информации источника, глава ИИХФ Рене Фазель в ближайшее время отправится в Россию, чтобы провести переговоры с главой Федерации хоккея России Владиславом Третьяком. В случае переноса Россия проведёт турнир совместно с Латвией.

После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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