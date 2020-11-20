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Айзерман: доволен подписаниями «Детройта» в межсезонье, но у нас ещё много работы

Айзерман: доволен подписаниями «Детройта» в межсезонье, но у нас ещё много работы
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман оценил селекционную работу клуба, а также поделился мнением о выступлении молодых игроков команды.

«Доволен ли после подписаний в межсезонье? Да, думаю, доволен. Очевидно, что у нас ещё много работы.

Каждая команда довольна своим межсезоньем. Игроки, которых мы добавили, думаю, нам помогут.

Прошлый сезон? Наши молодые игроки выступили хорошо. Тайлер Бертуцци, Энтони Манта, Дилан Ларкин и Филип Гронек. Робби Фаббри действительно хорошо справился после перехода из «Сент-Луиса».

Надеемся, некоторые молодые игроки, которых «Ред Уингз» задрафтовал за последние два-три года, со временем попадут в состав и продолжат постепенно улучшать команду», — сказал Айзерман в эфире NHL Network.

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