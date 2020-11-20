В буллитной серии Гранлунд эффектно обманул Гудачека, укатившегося с ворот
Голкипер московского «Спартака» Юлиус Гудачек в эксцентричной манере попытался отбить буллит в послематчевой серии во встрече с уфимским «Салаватом Юлаевым».
При счёте 1:0 в пользу москвичей в серии нападающий башкирской команды Маркус Гранлунд поехал исполнять бросок. Гудачек резко выехал из ворот и попытался клюшкой выбить шайбу у финского нападающего. Тем не менее Гранлунд убрал снаряд под себя, обыграл чешского голкипера и забросил шайбу уже в пустые ворота, сравняв счёт.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте КХЛ.
Напомним, что уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл московский «Спартак». Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 2:1.
«Салават» в серии буллитов обыграл «Спартак», прервав пятиматчевую серию побед москвичей
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