В буллитной серии Гранлунд эффектно обманул Гудачека, укатившегося с ворот

Голкипер московского «Спартака» Юлиус Гудачек в эксцентричной манере попытался отбить буллит в послематчевой серии во встрече с уфимским «Салаватом Юлаевым».



При счёте 1:0 в пользу москвичей в серии нападающий башкирской команды Маркус Гранлунд поехал исполнять бросок. Гудачек резко выехал из ворот и попытался клюшкой выбить шайбу у финского нападающего. Тем не менее Гранлунд убрал снаряд под себя, обыграл чешского голкипера и забросил шайбу уже в пустые ворота, сравняв счёт.

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Напомним, что уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл московский «Спартак». Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 2:1.