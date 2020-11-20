Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

В буллитной серии Гранлунд эффектно обманул Гудачека, укатившегося с ворот

В буллитной серии Гранлунд эффектно обманул Гудачека, укатившегося с ворот
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер московского «Спартака» Юлиус Гудачек в эксцентричной манере попытался отбить буллит в послематчевой серии во встрече с уфимским «Салаватом Юлаевым».

При счёте 1:0 в пользу москвичей в серии нападающий башкирской команды Маркус Гранлунд поехал исполнять бросок. Гудачек резко выехал из ворот и попытался клюшкой выбить шайбу у финского нападающего. Тем не менее Гранлунд убрал снаряд под себя, обыграл чешского голкипера и забросил шайбу уже в пустые ворота, сравняв счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте КХЛ.

Напомним, что уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл московский «Спартак». Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 2:1.

«Салават» в серии буллитов обыграл «Спартак», прервав пятиматчевую серию побед москвичей
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020