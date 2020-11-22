Бывший тренер сборной Беларуси покинул немецкий «Крефельд» за 26 дней до старта сезона

Бывший главный тренер сборной Беларуси Глен Хэнлон покинул должность наставника немецкого клуба «Крефельд Пингвинз» по собственному желанию, сообщает пресс-служба клуба.

«У моего решения много причин. Прежде всего это личные причины и пандемия коронавируса, которые заставляют меня вернуться к семье в моём возрасте», — цитирует Хэнлона официальный сайт «Крефельда».

63-летний Хэнлон возглавил немецкий клуб в мае нынешнего года. Сезон в Немецкой хоккейной лиге (DEL) стартует 17 декабря.

В составе «Крефельд Пингвинз» выступают семь хоккеистов с российским гражданством: голкипер Сергей Белов, защитник Даниил Валитов, нападающие Александр Боярин, Иван Петраков, Евгений Аланов, Никита Шацкий и Артур Тянулин.