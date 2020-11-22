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Бывший тренер сборной Беларуси покинул немецкий «Крефельд» за 26 дней до старта сезона

Бывший тренер сборной Беларуси покинул немецкий «Крефельд» за 26 дней до старта сезона
Хоккей / Прочие турниры 0

Бывший главный тренер сборной Беларуси Глен Хэнлон покинул должность наставника немецкого клуба «Крефельд Пингвинз» по собственному желанию, сообщает пресс-служба клуба.

«У моего решения много причин. Прежде всего это личные причины и пандемия коронавируса, которые заставляют меня вернуться к семье в моём возрасте», — цитирует Хэнлона официальный сайт «Крефельда».

63-летний Хэнлон возглавил немецкий клуб в мае нынешнего года. Сезон в Немецкой хоккейной лиге (DEL) стартует 17 декабря.

В составе «Крефельд Пингвинз» выступают семь хоккеистов с российским гражданством: голкипер Сергей Белов, защитник Даниил Валитов, нападающие Александр Боярин, Иван Петраков, Евгений Аланов, Никита Шацкий и Артур Тянулин.

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