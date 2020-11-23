Стась и Воронков устроили яркую драку в матче «Авангард» — «Ак Барс»

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва проходит матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Ак Барс». Завершился первый период, счёт — 2:0 в пользу омского клуба.

В середине первой двадцатиминутки на льду вспыхнула драка с участием Дмитрия Воронкова и Андрея Стася. 20-летний нападающий «Ак Барса» не побоялся вступить в бой и сумел повалить на лёд соперника. Оба хоккеиста отделались пятью минутами штрафа.

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Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.