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«Авангард» всухую обыграл «Ак Барс» в матче, посвящённом 70-летию омского хоккея

«Авангард» всухую обыграл «Ак Барс» в матче, посвящённом 70-летию омского хоккея
Хоккей / КХЛ 0

Омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышева в Москве и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Авангарда» Корбан Найт, он забросил две шайбы. Два очка в составе победителей набрал Оливер Каски (1+1). Первый шат-аут в сезоне оформил Шимон Грубец, отразивший 18 бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это третья кряду победа омского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 26 ноября в Балашихе встретится с хабаровским «Амуром», а «Ак Барс» 25 ноября в Магнитогорске — с местным «Металлургом».

КХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2020, понедельник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Каски (Зернов, Стась) – 10:57' (6x5)   2:0 Найт (Емелин, Шарипзянов) – 13:25' (5x5)   3:0 Найт (Буше, Каски) – 46:02' (5x4)
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