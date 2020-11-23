«Авангард» всухую обыграл «Ак Барс» в матче, посвящённом 70-летию омского хоккея

Омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышева в Москве и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Авангарда» Корбан Найт, он забросил две шайбы. Два очка в составе победителей набрал Оливер Каски (1+1). Первый шат-аут в сезоне оформил Шимон Грубец, отразивший 18 бросков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это третья кряду победа омского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 26 ноября в Балашихе встретится с хабаровским «Амуром», а «Ак Барс» 25 ноября в Магнитогорске — с местным «Металлургом».
- 23 ноября 2020
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