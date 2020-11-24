Ушёл из жизни бывший главный тренер сборной Казахстана Николай Мышагин

Ушёл из жизни заслуженный тренер Казахстана Николай Мышагин. Об этом сообщает пресс-служба усть-каменогорского «Торпедо».

Специалисту было 65 лет. Карьеру тренера начал в ДЮСШ усть-каменогорского «Торпедо» где работал с детьми 1970 г. р. позже с 1976 г.р. и воспитал таких мастеров как Вадим Тарасов, Евгений Летов, Николай Курочкин, Артем Аргоков, Евгений Пупков, Алексей Коледаев, Станислав Пиневский. Позже стал директором ДЮСШ, был тренером молодёжной команды.

В 2002 году возглавил сборную Казахстана. Под его руководством национальная команда выступила на трёх подряд чемпионатах мира в элитном дивизионе и принимала участие на Олимпийских играх в Турине, где заняла девятое место. Также Мышагин в разные годы возглавлял усть-каменогорское «Торпедо» и «Барыс».