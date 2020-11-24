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«Спартак» представил логотип ретроматчей с «Ак Барсом» и «Витязем»

«Спартак» представил логотип ретроматчей с «Ак Барсом» и «Витязем»
Хоккей / КХЛ 0

«Спартак» представил логотип ретроматчей, которые состоятся 22 и 23 декабря. Соперниками команды Олега Знарка станут «Ак Барс» и «Витязь».

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Спартака».

«Ключевой эпохой долгожданного события были выбраны 80-е. Первый день будет посвящён 40-летию московской Олимпиады, второй — Дружбе народов. Размещение надписи по кругу также характерно для некоторых логотипов Игр прошлых лет, например, 1936, 1948, 1952, 1956 годов. В логотипах Игр—1956, 1976 и 1988 мы наблюдаем смелую трансформацию и интеграцию символа в контекст. Подобную трансформацию можно увидеть не только в некоторых логотипах Олимпийских игр, но и на советских плакатах к Олимпиаде-80, сувенирных значках и памятных монетах.

Переосмысление классических олимпийских колец позволило связать воедино спортивный дух эпохи и единение советского народа. Символ в виде пяти колец, переплетённых между собой, поддерживается характерной надписью, выполненной по кругу, и винтажным логотипом «Спартака». Для надписи выбран узкий закрытый гротеск, отсылающий нас к шрифтовому решению хоккейной формы сборной СССР, которое имеет схожий характер и пропорции», — сказано в пресс-релизе красно-белых.

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