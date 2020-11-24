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«Нефтехимик» объявил состав на выездную серию

«Нефтехимик» объявил состав на выездную серию
Хоккей / КХЛ 0

«Нефтехимик» объявил состав на выездную серию, сообщается на официальном сайте команды. Нижнекамскому клубу предстоит встретиться с «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом». На выездную серию отправились 27 хоккеистов.

Вратари: Константин Барулин, Евгений Иванников, Артём Евпак;

Защитники: Роман Абросимов, Александр Логинов, Александр Брынцев, Александр Осипов, Михаил Сидоров, Булат Мотыгуллин, Отсо Рантакари, Кирилл Воробьёв, Алексей Волгин;

Нападающие: Владимир Галузин, Ильдар Шиксатдаров, Александр Кучерявенко, Михаил Бякин, Павел Порядин, Йонас Энлунд, Андрей Чивилёв, Владислав Шутов, Андрей Костицын, Марат Хайруллин, Либор Гудачек, Дэниэл Буцаев, Булат Шафигуллин, Тимур Шарифьянов, Рафаэль Бикмуллин.

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