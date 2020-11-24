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Майкл Пелино вернётся в тренерский штаб магнитогорского «Металлурга»

Майкл Пелино вернётся в тренерский штаб магнитогорского «Металлурга»
Хоккей / КХЛ 0

Канадский специалист Майкл Пелино войдёт в тренерский штаб магнитогорского «Металлурга», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

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По информации источника, 61-летний тренер вылетит в Магнитогорск после оформления российской визы. При этом никто из нынешних тренеров «Металлург» не покинет. Контракт с Пелино рассчитан до конца нынешнего сезона.

В минувшем сезоне Пелино работал в ярославском «Локомотиве», после чего улетел в Канаду, где месте с супругой переболел коронавирусом. Ранее канадец уже работал в магнитогорском «Металлурге» на протяжении пяти сезонов, с которым дважды завоёвывал Кубок Гагарина. В сезоне-2018/19 Пелино работал ассистентом главного тренера омского «Авангарда».

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