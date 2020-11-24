Майкл Пелино вернётся в тренерский штаб магнитогорского «Металлурга»
Канадский специалист Майкл Пелино войдёт в тренерский штаб магнитогорского «Металлурга», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Календарь регулярного чемпионата КХЛ
По информации источника, 61-летний тренер вылетит в Магнитогорск после оформления российской визы. При этом никто из нынешних тренеров «Металлург» не покинет. Контракт с Пелино рассчитан до конца нынешнего сезона.
В минувшем сезоне Пелино работал в ярославском «Локомотиве», после чего улетел в Канаду, где месте с супругой переболел коронавирусом. Ранее канадец уже работал в магнитогорском «Металлурге» на протяжении пяти сезонов, с которым дважды завоёвывал Кубок Гагарина. В сезоне-2018/19 Пелино работал ассистентом главного тренера омского «Авангарда».
Воробьёв: если конфликт в самолёте и был, то я не был свидетелем. Весь перелёт проспал
- 24 ноября 2020
-
22:35
-
22:29
-
22:20
-
22:00
-
21:50
-
21:47
-
21:39
-
21:25
-
21:23
-
21:07
-
20:54
-
20:31
-
20:19
-
19:53
-
19:43
-
18:59
-
18:48
-
18:22
-
17:23
-
17:08
-
16:51
-
16:22
-
15:59
-
15:22
-
15:00
-
14:48
-
14:35
-
14:11
-
13:45
-
13:20
-
12:45
-
12:31
-
12:07
-
12:00
-
11:47
Партнерский контент