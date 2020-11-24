Ткачёв: «Барыс» сыграл достойно, СКА было тяжело

Нападающий СКА Владимир Ткачёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (4:3).
«Хорошая игра, быстрая. Мы забили хорошие голы. «Барыс» сыграл достойно, нам было тяжело. Здорово, что выиграли и набрали два нужных очка. Мы разговариваем в тройке, чтобы искать друг друга на площадке и лучше открываться. Швец-Роговой отдал мне хорошую передачу, оставалось только забить.
Тренер «Барыса» назвал мой гол «нелепым»? Побольше бы таких «нелепых» шайб. Конечно, он так будет говорить, потому что пропустила его команда. А мы довольны, что забил. У нас в звене у всех одинаковые функции — больше движения, больше передач. Швецу-Роговому надо один голик забить и его прорвёт. Он молодец, что подрался с Хетерингтоном. Хорошо выступил против такого большого защитника. Мы его поддержали. Думаю, он собой тоже доволен. Не пропустил (удар) — и ладно», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 24 ноября 2020
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