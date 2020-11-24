СКА победил «Барыс» в Санкт-Петербурге, Марченко набрал 2 очка

СКА обыграл казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:3 (2:2, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Шайбы в составе победителей забросили Иван Морозов, Евгений Кетов, Кирилл Марченко и Владимир Ткачёв. Самым результативным игроком у «Барыса» стал нападающий Линус Виделль, в его активе 2 (1+1) очка.

Это пятый кряду проигрыш казахстанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 29 ноября дома встретится со «Спартаком», а СКА 26 ноября в Череповце — с местной «Северсталью».