СКА победил «Барыс» в Санкт-Петербурге, Марченко набрал 2 очка
СКА обыграл казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:3 (2:2, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.
Шайбы в составе победителей забросили Иван Морозов, Евгений Кетов, Кирилл Марченко и Владимир Ткачёв. Самым результативным игроком у «Барыса» стал нападающий Линус Виделль, в его активе 2 (1+1) очка.
Это пятый кряду проигрыш казахстанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 29 ноября дома встретится со «Спартаком», а СКА 26 ноября в Череповце — с местной «Северсталью».
КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2020, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Барыс
Нур-Султан
1:0 Морозов (Марченко) – 09:10' (5x5) 2:0 Кетов (Фантенберг) – 15:33' (4x5) 2:1 Сведберг (Старченко, Михайлис) – 16:39' (5x4) 2:2 Лилья (Виделль) – 19:10' (5x5) 3:2 Марченко (Кемппайнен) – 35:13' (5x4) 3:3 Виделль (Диц, Валк) – 42:51' (5x4) 4:3 Ткачёв (Швец-Роговой) – 45:57' (5x5)
- 24 ноября 2020
-
22:35
-
22:29
-
22:20
-
22:00
-
21:50
-
21:47
-
21:39
-
21:25
-
21:23
-
21:07
-
20:54
-
20:31
-
20:19
-
19:53
-
19:43
-
18:59
-
18:48
-
18:22
-
17:23
-
17:08
-
16:51
-
16:22
-
15:59
-
15:22
-
15:00
-
14:48
-
14:35
-
14:11
-
13:45
-
13:20
-
12:45
-
12:31
-
12:07
-
12:00
-
11:47
Партнерский контент