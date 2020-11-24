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СКА победил «Барыс» в Санкт-Петербурге, Марченко набрал 2 очка

СКА победил «Барыс» в Санкт-Петербурге, Марченко набрал 2 очка
Хоккей / КХЛ 0

СКА обыграл казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:3 (2:2, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Шайбы в составе победителей забросили Иван Морозов, Евгений Кетов, Кирилл Марченко и Владимир Ткачёв. Самым результативным игроком у «Барыса» стал нападающий Линус Виделль, в его активе 2 (1+1) очка.

Это пятый кряду проигрыш казахстанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 29 ноября дома встретится со «Спартаком», а СКА 26 ноября в Череповце — с местной «Северсталью».

КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2020, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Барыс
Нур-Султан
1:0 Морозов (Марченко) – 09:10' (5x5)   2:0 Кетов (Фантенберг) – 15:33' (4x5)   2:1 Сведберг (Старченко, Михайлис) – 16:39' (5x4)   2:2 Лилья (Виделль) – 19:10' (5x5)   3:2 Марченко (Кемппайнен) – 35:13' (5x4)   3:3 Виделль (Диц, Валк) – 42:51' (5x4)   4:3 Ткачёв (Швец-Роговой) – 45:57' (5x5)
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