Генменеджер «Тампы»: Сергачёв только начинает раскрывать свой потенциал

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа прокомментировал подписание нового контракта с защитником Михаилом Сергачёвым. Срок соглашения рассчитан на три сезона.

«Он остаётся у нас под контрактом ещё на три сезона, и мы знаем, что он продолжит прогрессировать. Он ещё молод, особенно для защитника. И это хорошие новости для нашего клуба. Главное в этой сделке, с моей точки зрения, заключается в том, что Михаил будет играть у нас в следующие три года. Это по меньшей мере. Может быть, и дольше. Это очень хорошие новости.

Полагаю, что его роль в команде не изменится и останется такой же, как в плей-офф. Он проводил больше 20 минут на льду за матч, выходил на большинство, играл в меньшинстве. Иногда его выпускали в первой бригаде большинства, иногда во второй. Порой он действовал на правом фланге, но были случаи, когда его переводили на левый.

Его задействовали во всех ситуациях, как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф. Думаю, что эта практика продолжится. Во второй половине сезона он стал играть жёстче в каждой встрече, и такая манера игры добавила ему уверенности в своих силах. Он поверил, что способен так играть. Ему нужно было убедиться, что он может вести силовую борьбу. А играя жёстко, он выходит на более высокий уровень. Это показала вторая половина сезона.

Его игра и прогресс произвели на меня сильное впечатление. Он появился в лиге в 19 лет. Он очень важен для нашей команды. Примером может послужить этот чемпионат. Он провёл в НХЛ три полных сезона. Его прогресс впечатляет, и для нас это особенно ценно. Думаю, что он только начинает раскрывать свой потенциал. Нам ещё предстоит увидеть его во всей красе, когда он станет зрелым игроком обороны», – цитирует БрисБуа пресс-служба НХЛ.