Бобровский: раньше всю одежду в магазине скупал. Теперь беру только то, что необходимо

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал о своём стиле в выборе одежде.

«Супруга помогает. Она всегда очень стильно, красиво выглядит. Она интересуется модой, дизайном — это её конёк, её сфера. Но я всё равно стараюсь сам одеваться, что-то сам подобрать. Она подсказывает нюансы. Но в последнее время я говорю ей, что я буду одеваться сам. Но она всё равно пытается подсказать, помочь. Даже на интервью ехал — поправила мне причёску. Говорит, что я всегда с помятыми волосами, хотя мальчик красивый.



Я уже сейчас отошёл от покупки вещей. По магазинам хожу, если что-то конкретное необходимо. Был период, когда я был помладше и скупал в магазине всё. Нравится, не нравится — всё скупал. Склады одежды потом появлялись, приходилось раздавать, потому что носить это всё некогда — три разные одежды за один раз не наденешь. Сейчас я уже это пережил. Покупаю, только когда уверен, что это моё: и удобно, и красиво. Более осознанно подхожу к вопросу», — сказал Бобровский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Михайловой.