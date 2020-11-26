Зайцев завершил миром судебный процесс с бывшей женой по поводу опеки над детьми

Виктория Данильченко, адвокат защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, сообщила, что игрок НХЛ миром завершил судебный процесс со своей бывшей женой Маргаритой Готовцевой о месте проживания двух несовершеннолетних детей.

Кунцевский суд в конце декабря решил, что детям следует проживать с Готовцевой. В июле Московский городской суд отклонил апелляцию Зайцева и также вынес решение в пользу матери. Хоккеист обжаловал это решение, и в ноябре кассационный суд отменил постановление Мосгорсуда. При этом фактически дочери не были переданы Готовцевой. Они проживают с родителями Зайцева.

«Поздравляю Никиту и Маргариту с мирным окончанием сложного судебного разбирательства. Хочу пожелать родителям двух маленьких девочек во главу угла ставить только интересы своих детей, быть ответственными и разумными», – написала Данильченко в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Виктории Данильченко.