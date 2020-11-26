БрисБуа — о Чирелли и Чернаке: придётся кого-то отдать, чтобы оставить их в «Тампе»

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа прокомментировал контрактную ситуацию защитника Эрика Чернака и нападающего Энтони Чирелли. Хоккеисты являются ограниченно свободными агентами.



«У меня и раньше не было сомнений, что мы сможем договориться с Чирелли и Чернаком, нет их сейчас. Как именно это произойдёт? Не могу рассказать об этом сегодня, но мы продолжаем работать, и у нас ещё есть время до начала сезона. Нам нужно уложиться в потолок зарплат, и мы сделаем это. Наш план остаётся прежним – надо удержать трёх молодых хоккеистов.

Во многом благодаря им я смотрю в будущее нашей команды с оптимизмом. Чтобы собрать хорошую команду, нужны хорошие игроки. Много хороших игроков. Эти ребята только начинают показывать, на что способны. Так что мы даже не рассматривали вариант расставания с ними. Я понимаю, что мне придётся кого-то отдать, чтобы оставить их в составе, но я уверен, что смогу решить эту задачу», – цитирует БрисБуа пресс-служба НХЛ.