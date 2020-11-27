«Салават» готовит обмен Сошникова. Он стал лучшим снайпером команды в прошлом сезоне
Как стало известно «Чемпионату», «Салават Юлаев» готовит обмен нападающего Никиты Сошникова. Клуб уже приступил к поиску вариантов, форвард не сыграет в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА, который состоится 28 ноября.
В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 21 матче, забросив четыре шайбы и сделав 13 результативных передач при показателе полезности «-10» и шести минутах штрафного времени. Российский нападающий является худшим игроком в своей команде по полезности.
В минувшем регулярном чемпионате Никита провёл 58 матчей, в которых набрал 48 (27+21) очков, став лучшим снайпером в составе уфимской команды. Сошников на шесть шайб опередил ближайшего преследователя Теэму Хартикайнена.
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