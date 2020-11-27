Чибисов: Пелино хорош в тактике. Рады, что он присоединился к «Металлургу»

Нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (6:4).
«Сначала было очень тяжело, пропустили нелепые голы, хоть и вышли заряжёнными. Понимали, что нужна победа, тем не менее пропустили такие нелепые голы. Долго не могли собраться, но всей командой доработали до победного конца.
Пелино хорош в тактике. Мы были рады, что он к нам присоединился. Ребятам в большинстве сегодня подсказывал, и большинство, как видите, сработало. Надеюсь, он нам только поможет дальше», — приводит слова Чибисова пресс-служба лиги.
Магнитогорский клуб прервал серию из трёх поражений кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома встретится с челябинским «Трактором», а «Металлург» в Нижнем Новгороде — с местным «Торпедо». Обе встречи состоятся 29 ноября.
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