Дацюк: пять поражений подряд — хороший тест для «Автомобилиста»

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк подвёл итоги встречи с московским ЦСКА (1:5).



«Большое спасибо болельщикам за поддержку, которую они оказали нам за ареной. ЦСКА нас переиграл, переработал. Они действовали в давление. После того как поддавливали, начинали играть. Когда проигрываешь пять матчей подряд, это начинает сказываться на атмосфере коллектива. Но в такие моменты и строится команда, это хороший тест», — приводит слова Дацюка пресс-служба КХЛ.



Напомним, московский ЦСКА обыграл екатеринбургский «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» и завершилась со счётом 5:1. Дацюк забросил единственную шайбу хозяев в этом матче. Это случилось при счёте 4:0 в пользу столичной команды.

«Автомобилист» потерпел пятое поражение кряду, с крупным счётом проиграв ЦСКА