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Дацюк: пять поражений подряд — хороший тест для «Автомобилиста»

Дацюк: пять поражений подряд — хороший тест для «Автомобилиста»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк подвёл итоги встречи с московским ЦСКА (1:5).

«Большое спасибо болельщикам за поддержку, которую они оказали нам за ареной. ЦСКА нас переиграл, переработал. Они действовали в давление. После того как поддавливали, начинали играть. Когда проигрываешь пять матчей подряд, это начинает сказываться на атмосфере коллектива. Но в такие моменты и строится команда, это хороший тест», — приводит слова Дацюка пресс-служба КХЛ.

Напомним, московский ЦСКА обыграл екатеринбургский «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» и завершилась со счётом 5:1. Дацюк забросил единственную шайбу хозяев в этом матче. Это случилось при счёте 4:0 в пользу столичной команды.

«Автомобилист» потерпел пятое поражение кряду, с крупным счётом проиграв ЦСКА
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