Никитин: ЦСКА начал неважно, но спецбригада меньшинства дала положительный импульс

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги встречи с екатеринбургским «Автомобилистом» (5:1).



«Первый период начали неважно, нахватали удалений. Спецбригада меньшинства дала положительный импульс команде. После перерыва был ключевой период, все четыре звена смогли планомерно сыграть. В третьем периоде сыграли по счёту», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ.



Напомним, московский ЦСКА обыграл екатеринбургский «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» и завершилась со счётом 5:1. Дацюк забросил единственную шайбу хозяев в этом матче при счёте 4:0 в пользу столичной команды. Дубль в составе гостей на счету Максима Шалунова, забросившего первую и последнюю шайбы ЦСКА в матче.

«Автомобилист» потерпел пятое поражение кряду, с крупным счётом проиграв ЦСКА