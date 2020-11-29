Коваленко: клубам КХЛ с талантливой молодёжью имеет смысл изучить опыт сборной Ларионова

Депутат Госдумы, олимпийский чемпион Андрей Коваленко поделился мнением о вопросе доверия молодым игрокам в КХЛ.

«В этом проблема большинства команд КХЛ. Тренеры, даже поднимая молодежь, не дают ей рисковать и развиваться, загоняя в жесткие схемы. И тренеров можно понять – в любой момент их могут уволить, у них нет времени ждать, когда молодые набьют шишки и начнут давать результат. Отсюда большее доверие легионерам и тот простой, рельсовый хоккей, который процветает сегодня в КХЛ.



Наброс под дальнюю синюю линию, подставленная клюшка – и вперёд, на толкотню к лицевой линии соперника. Так сегодня играет молодежь в большинстве клубов КХЛ. А потом эти ребята выходят на большинство – и не знают, что делать, навыки-то не выработаны.

Я – не тренер, но как болельщику мне дал много пищи для размышлений последний этап Евротура, когда молодежная сборная Игоря Ларионова выиграла Кубок Карьяла. Даже на фоне взрослых сборных Швеции, Финляндии и Чехии мы увидели, что у нашей молодёжи не потеряна школа, есть потенциал играть в умный комбинационный хоккей.



Отказ от забросов и пробросов, выход в атаку за счет быстрых и коротких передач, правильные подстройки и раскаты – все это мы увидели в исполнении сборной России на Кубке. Это был глоток свежего воздуха.



На мой взгляд, многим клубам КХЛ, располагающим талантливой молодёжью, имеет смысл внимательно изучить опыт сборной Ларионова. В молодежь нужно всерьез поверить, дать ей реальный шанс, рискнуть. Стратегически от этого выиграют и клубы, и сборные, и весь наш хоккей», – цитирует Коваленко Russia-Hockey.

