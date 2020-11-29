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Защитник Максим Матушкин покинул «Северсталь»

Защитник Максим Матушкин покинул «Северсталь»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Максим Матушкин покинул «Северсталь», сообщается на официальном сайте череповецкого клуба. 11 ноября защитник подписал с командой пробный контракт. Теперь этот договор расторгнут по взаимному соглашению сторон.

30-летний защитник в четырёх матчах регулярного чемпионата КХЛ забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу, заработав при этом показатель полезности "-3".

В сезоне-2018/2019 защитник подписал контракт с магнитогорским «Металлургом», но в мае 2020 года «Металлург» расторг контракт с хоккеистом. В прошлом сезоне защитник в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «–1». В плей-офф провёл два матча, не набрав очков.

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