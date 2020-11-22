Матушкин: есть желание остаться в «Северстали». Агенты ведут переговоры
Защитник Максим Матушкин, находящийся на пробном контракте в «Северстали», прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (4:1).
«Есть ли у меня желание остаться в «Северстали»? Есть, конечно, такое желание. Агенты ведут переговоры. Мотивация на игру с «Магниткой»? Я два года провёл тут, положительные эмоции. Многих ребят знаю, это был особенный матч для меня. Рад, что помог «Северстали» выиграть матч», — приводит слова Матушкина пресс-служба лиги.
Череповецкий клуб прервал серию из трёх поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 24 ноября дома встретится с подольским «Витязем», а «Металлург» 25 ноября в Магнитогорске — с казанским «Ак Барсом».
«Северсталь» в гостях уверенно обыграла магнитогорский «Металлург»
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