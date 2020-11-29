Форвард «Металлурга» Харри Песонен пропустит встречу с «Торпедо»
«Металлург» объявил состав на домашнюю встречу с нижегородским «Торпедо», сообщается на официальной странице магнитогорского клуба в «Твиттере».
Встречу пропустит финский форвард Харри Песонен. Его место займёт нападающий Игорь Швырёв.
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Яковлев — Мартынов, Чибисов — Расмуссен— Плотников;
- Пашнин — Минулин, Мозякин — Нестрашил — Бек;
- Николаев — Земчёнок, Кошелев — Прохоркин — Карпов;
- Сёмин — Потехин, Юров — Неколенко — Швырёв.
Место в воротах займёт Юхо Олкинуора. Его сменщиком станет Василий Кошечкин.
Напомним, в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 6:4 (1:2, 2:2, 3:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
Магнитогорский «Металлург» отыгрался с 1:4 и победил «Нефтехимик»
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