Форвард «Металлурга» Харри Песонен пропустит встречу с «Торпедо»

«Металлург» объявил состав на домашнюю встречу с нижегородским «Торпедо», сообщается на официальной странице магнитогорского клуба в «Твиттере».



Встречу пропустит финский форвард Харри Песонен. Его место займёт нападающий Игорь Швырёв.



Пятёрки выглядят следующим образом:

Яковлев — Мартынов, Чибисов — Расмуссен— Плотников;

Пашнин — Минулин, Мозякин — Нестрашил — Бек;

Николаев — Земчёнок, Кошелев — Прохоркин — Карпов;

Сёмин — Потехин, Юров — Неколенко — Швырёв.

Место в воротах займёт Юхо Олкинуора. Его сменщиком станет Василий Кошечкин.



Напомним, в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 6:4 (1:2, 2:2, 3:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.