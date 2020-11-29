Науменков — об обмене из ЦСКА: это спорт, здесь нет никаких обид

Новичок «Салавата Юлаева» защитник Михаил Науменков прокомментировал переход в уфимский клуб.



«Эмоции от перехода стараюсь никак не проявлять. Лучше их направить в нужное русло. Ощущения интересные — для меня перевёрнута новая страница в карьере.



Как отреагировал на обмен? В принципе, спокойно. Это спорт — здесь нет никаких обид. Уфа — хорошая возможность для меня: отличный город, хорошая команда и болельщики, о которых все знают.



Готов ли перестроиться после прагматичных схем ЦСКА на атакующий хоккей уфимцев? Я уже разговаривал с руководством и тренерским штабом команды об игре. Ещё обсудим детали на собрании, когда прибуду в расположение команды. Всё хорошо, с нетерпением жду первого матча за «Салават», — приводит слова Науменкова пресс-служба уфимской команды.

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