«Салават Юлаев» подтвердил обмен Сошникова в ЦСКА

Уфимский «Салават Юлаев» обменял нападающего Никиту Сошникова на защитника московского ЦСКА Михаила Науменкова.



«Да, мы поменяли Сошникова на Науменкова. Это простой обмен «один на один», других условий нет. Иных вариантов по обмену Сошникова у нас не было.



Мы не собираемся усиливать линию атаки после перехода Сошникова. У нас очень много молодых игроков. Думаю, мы справимся своими силами», — приводит слова генерального директора клуба из Башкортостана Александра Курносова РИА «Новости».



В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 21 матче, забросив четыре шайбы и отдав 13 результативных передач при показателе полезности «–10» и шести минутах штрафного времени. Российский нападающий является худшим игроком «Салавата Юлаева» по коэффициенту полезности.

«Салават Юлаев» обменяет Сошникова в ЦСКА на Науменкова