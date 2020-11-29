Доус прокомментировал свой хет-трик в матче с «Северсталью»

Форвард «Ак Барса» Найджел Доус подвёл итоги встречи с череповецкой «Северсталью» (5:2).



«Считаю, что мы хорошо начали матч. Рад, что смогли забросить две шайбы. После матча с «Авангардом» я был зол не из-за того, что не забил, а из-за того, что мы проиграли. Бывают матчи, где у тебя много шансов, но ты не забиваешь. А бывает — наоборот. Рад, что сегодня получилось забить. Партнёры пытались отдать мне передачу в концовке встречи, когда мы вели в три шайбы. Если бы счёт был другим, они бы по-другому использовали моменты», — приводит слова Доуса пресс-служба КХЛ.



Напомним, что казанский «Ак Барс» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Татнефть-Арене» и завершилась со счётом 5:2.

Хет-трик Доуса принёс «Ак Барсу» победу над «Северсталью»