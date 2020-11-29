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Хет-трик Доуса принёс «Ак Барсу» победу над «Северсталью»

Хет-трик Доуса принёс «Ак Барсу» победу над «Северсталью»
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Татнефть-Арене» и завершилась со счётом 5:2.

На 5-й минуте матча Кирилл Петров вывел хозяев вперёд. Через 24 секунды Найджел Доус забросил свою первую шайбу во встрече, ему ассистировали Дмитрий Юдин и Стефан Да Коста. На 9-й минуте Александр Петунин отыграл один гол. Тем не менее на 19-й минуте Доус укрепил преимущество казанцев, оформив дубль. На 25-й Доус с передачи Патриса Кормье реализовал численное большинство, оформив хет-трик. Этот хет-трик стал первым для игрока в составе «Ак Барса». Затем команды обменялись шайбами.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Петров (Педан, Билялов) – 04:47' (5x5)   2:0 Доус (Юдин, Да Коста) – 05:11' (5x5)   2:1 Петунин (Виттасмяки, Кодола) – 08:08' (4x4)   3:1 Доус (Яруллин, Журавлёв) – 18:26' (5x5)   4:1 Доус (Кормье) – 24:43' (5x4)   4:2 Яковлев (Кудако) – 35:38' (5x5)   5:2 Педан (Хенкель, Доус) – 38:17' (5x5)

Следующую встречу «Ак Барс» проведёт 1 декабря с «Авангардом». «Северсталь» в тот же день сыграет в Ярославле с «Локомотивом».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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