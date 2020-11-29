Хет-трик Доуса принёс «Ак Барсу» победу над «Северсталью»

Казанский «Ак Барс» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Татнефть-Арене» и завершилась со счётом 5:2.
На 5-й минуте матча Кирилл Петров вывел хозяев вперёд. Через 24 секунды Найджел Доус забросил свою первую шайбу во встрече, ему ассистировали Дмитрий Юдин и Стефан Да Коста. На 9-й минуте Александр Петунин отыграл один гол. Тем не менее на 19-й минуте Доус укрепил преимущество казанцев, оформив дубль. На 25-й Доус с передачи Патриса Кормье реализовал численное большинство, оформив хет-трик. Этот хет-трик стал первым для игрока в составе «Ак Барса». Затем команды обменялись шайбами.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Следующую встречу «Ак Барс» проведёт 1 декабря с «Авангардом». «Северсталь» в тот же день сыграет в Ярославле с «Локомотивом».
- 29 ноября 2020
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