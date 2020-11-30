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«Сибирь» представила альтернативную форму на матч со «Спартаком»

«Сибирь» представила альтернативную форму на матч со «Спартаком»
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» на своей официальной странице в «Твиттере» представила альтернативную форму, в которой команда выйдет на лёд в матче с московским «Спартаком».

Нападающий команды Никита Шашков представил обновлённую форму. Клуб сохранил традиционную сине-голубую расцветку и оставил снежинку в центре «джерси».

Форма выполнена к Всероссийскому дню хоккея, который празднуют первого декабря.

Матч «Сибирь» — «Спартак» состоится во вторник, 1 декабря. Начало — в 15:30 мск.

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