«Сибирь» представила альтернативную форму на матч со «Спартаком»

«Сибирь» на своей официальной странице в «Твиттере» представила альтернативную форму, в которой команда выйдет на лёд в матче с московским «Спартаком».



Нападающий команды Никита Шашков представил обновлённую форму. Клуб сохранил традиционную сине-голубую расцветку и оставил снежинку в центре «джерси».



Форма выполнена к Всероссийскому дню хоккея, который празднуют первого декабря.

Матч «Сибирь» — «Спартак» состоится во вторник, 1 декабря. Начало — в 15:30 мск.