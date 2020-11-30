«Сибирь» представила альтернативную форму на матч со «Спартаком»
«Сибирь» на своей официальной странице в «Твиттере» представила альтернативную форму, в которой команда выйдет на лёд в матче с московским «Спартаком».
Нападающий команды Никита Шашков представил обновлённую форму. Клуб сохранил традиционную сине-голубую расцветку и оставил снежинку в центре «джерси».
Форма выполнена к Всероссийскому дню хоккея, который празднуют первого декабря.
Матч «Сибирь» — «Спартак» состоится во вторник, 1 декабря. Начало — в 15:30 мск.
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