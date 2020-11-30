Грубец, Шарипзянов и Жафяров — лучшие игроки 12-й недели регулярного чемпионата КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лучших игроков 12-й недели чемпионата, сообщается на официальном сайте КХЛ.



Лучшим вратарём признан Шимон Грубец («Авангард»), одержавший победы в двух матчах недели (в том числе в одном на ноль). «Сухарь» в матче с «Ак Барсом» стал для чешского голкипера первым в чемпионате. По воротам Грубеца был нанесён 41 бросок (в среднем за матч 20,5), из которых он отразил 97,56%. Коэффициент надёжности составил 0.50, максимальный отрезок без пропущенных шайб — 92 минуты 27 секунд (все три результата — лучшие по итогам недели).



Лучшим защитником признан Дамир Шарипзянов («Авангард»), одержавший вместе с командой победы в трёх матчах недели (в том числе в одном гостевом) и отметившийся в них двумя результативными передачами. Шарипзянов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+4», нанёс 7 бросков по воротам. На его счету также 4 силовых приёма и 3 заблокированных броска. Защитник «Авангарда» в среднем проводил на льду 22 минуты 44 секунды (лучший показатель недели).



Лучшим нападающим признан Дамир Жафяров («Торпедо»), одержавший вместе с командой победы в двух из трёх матчей недели и набравший в них 6 (4+2) очков (лучший результат). Нападающий нижегородцев набирал очки во всех матчах, отметился дублями во встречах с «Автомобилистом» и «Металлургом», не завершил ни одну из игр недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+3». Жафяров нанёс 17 бросков по воротам и заблокировал 2 броска соперников.



Лучшим новичком признан защитник Александр Алексеев («Салават Юлаев»), в двух матчах недели набравший 3 (2+1) очка, завершивший оба с положительным показателем полезности при общем показателе «+4». Дубль в матче с «Нефтехимиком» стал для Алексеева первым в КХЛ. 21-летний защитник уфимского клуба в среднем проводил на льду 18 минут, нанёс 4 броска по воротам и провёл 2 силовых приёма.

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