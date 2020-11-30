КХЛ дисквалифицировала защитника «Металлурга» Михаила Пашнина на три матча

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала защитника магнитогорского «Металлурга» Михаила Пашнина на три матча за удар коленом в матче регулярного чемпионата с нижегородским «Торпедо» (4:2).
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Торпедо» — «Металлург». Время – 07:32. На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Металлурга» Михаила Пашнина наказание по п.1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — сообщается в пресс-релизе КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Кроме того, нападающий «Трактора» Лукаш Седлак получил одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф за третий дисциплинарный штраф в сезоне.
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