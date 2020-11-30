Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

КХЛ дисквалифицировала защитника «Металлурга» Михаила Пашнина на три матча

КХЛ дисквалифицировала защитника «Металлурга» Михаила Пашнина на три матча
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала защитника магнитогорского «Металлурга» Михаила Пашнина на три матча за удар коленом в матче регулярного чемпионата с нижегородским «Торпедо» (4:2).

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Торпедо» — «Металлург». Время – 07:32. На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Металлурга» Михаила Пашнина наказание по п.1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — сообщается в пресс-релизе КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Кроме того, нападающий «Трактора» Лукаш Седлак получил одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф за третий дисциплинарный штраф в сезоне.

«Металлург» обыграл «Торпедо», Плотников прервал 16-матчевую безголевую серию
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020