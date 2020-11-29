«Металлург» обыграл «Торпедо», Плотников прервал 16-матчевую безголевую серию

Магнитогорский «Металлург» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:2.
На девятой минуте матча Дамир Жафяров вывел хозяев вперёд, реализовав численное большинство. Ему ассистировали Иван Чехович и Джордан Шварц. На 15-й минуте встречи Сергей Плотников в большинстве сравнял счёт. Ассистентами выступили Николай Прохоркин и Максим Карпов. На 47-й минуте Андрей Чибисов с передачи Плотникова вывел магнитогорцев вперёд. На 57-й минуте Артём Земчёнок укрепил преимущество гостей. Жафяров отыграл одну шайбу, но на последней минуте Чибисов забросил в пустые ворота, поставив точку в матче.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Следующую встречу «Металлург» проведёт 1 декабря с московским «Динамо». «Торпедо» в тот же день сыграет в Нижнем Новгороде с «Трактором».
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