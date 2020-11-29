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«Металлург» обыграл «Торпедо», Плотников прервал 16-матчевую безголевую серию

«Металлург» обыграл «Торпедо», Плотников прервал 16-матчевую безголевую серию
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:2.

На девятой минуте матча Дамир Жафяров вывел хозяев вперёд, реализовав численное большинство. Ему ассистировали Иван Чехович и Джордан Шварц. На 15-й минуте встречи Сергей Плотников в большинстве сравнял счёт. Ассистентами выступили Николай Прохоркин и Максим Карпов. На 47-й минуте Андрей Чибисов с передачи Плотникова вывел магнитогорцев вперёд. На 57-й минуте Артём Земчёнок укрепил преимущество гостей. Жафяров отыграл одну шайбу, но на последней минуте Чибисов забросил в пустые ворота, поставив точку в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Жафяров (Чехович, Шварц) – 08:27' (5x4)   1:1 Плотников (Прохоркин, Карпов) – 14:11' (5x4)   1:2 Чибисов (Плотников) – 46:45' (5x5)   1:3 Земчёнок – 56:48' (5x5)   2:3 Жафяров (Остин) – 57:58' (6x5)   2:4 Чибисов – 59:37' (en)

Следующую встречу «Металлург» проведёт 1 декабря с московским «Динамо». «Торпедо» в тот же день сыграет в Нижнем Новгороде с «Трактором».

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