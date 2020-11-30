СКА — «Йокерит»: Хелльберг займёт место в воротах хозяев
СКА опубликовал состав на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с финским «Йокеритом», который пройдёт в Санкт-Петербурге. Встреча состоится сегодня, 30 ноября. Начало — в 19:30 мск.
Хелльберг (Самонов);
Белов — Антипин, Марченко — Морозов — Кетов;
Фантенберг — Ожиганов, Швец-Роговой — Вей — Аалтонен;
Галенюк — Токранов, Ткачёв — Кемппайнен — Бурдасов;
Хафизуллин, Якимов, Грошев — Каменев — Тренин.
Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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