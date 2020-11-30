Брагин: у нас есть рабочие связки, все легионеры будут в обойме СКА

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с финским «Йокеритом» (1:2 Б).

«Равная игра. У нас были моменты, у «Йокерита» — тоже. Счёт 1:1 закономерен. По буллитам был сильнее соперник. Мы прошлый матч заканчивали сочетанием Марченко — Морозов — Кетов. Они смотрелись неплохо. Забили гол, создавали моменты, хотя и пропустили тоже. Создавали моменты. Эта линия играла неплохо.

У нас есть рабочие связки, но мы ищем оптимальные сочетания в звеньях. У нас все легионеры будут в обойме, и в зависимости от соперника мы будем решать, кто сыграет.

Стрёмвалль — забивающий хоккеист, выступает за сборную Швеции. У него был хороший сезон в «Сочи», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.