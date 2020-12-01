Рашевский стал игроком московского «Динамо». Бело-голубые расстались с тремя хоккеистами

Хоккейные клубы «Динамо» Москва и «Динамо» Санкт-Петербург произвели обмен: в столицу отправляется форвард Дмитрий Рашевский, а на берега Невы переезжают три молодых хоккеиста: защитник Алексей Лихачёв, нападающие Сергей Чернецов и Иван Чурюканов. Об этом сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

Рашевский (2000 г.р.) – воспитанник системы «Динамо» Санкт-Петербург, выпускник СДЮШОР «Динамо», который прошёл все ступени клубной структуры. Весной 2020 года Дмитрий был признан лучшим снайпером всего сезона в Молодёжной хоккейной лиге, а осенью того же года дебютировал в Высшей лиге, не пропустил ни одной встречи первого круга чемпионата, параллельно подключаясь и к игре за молодёжную команду. В ВХЛ Рашевский забросил 11 шайб, в том числе оформив покер в матче с ХК «Тамбов», и является лучшим снайпером команды.

Лихачёв (2003 г.р.) – воспитанник хоккейной школы в Светлогорске, которая входит в Центр развития хоккея «Динамо» Санкт-Петербург, ещё не успел дебютировать на уровне МХЛ, а его партнёр Чернецов (2003 г.р.) успел в текущем чемпионате провести семь матчей в составе МХК «Динамо Москва» и отметился двумя результативными передачами. Форвард Чурюканов (2003 г.р.) выступает на уровне молодёжных команд с прошлого сезона: на его счету две шайбы и три результативные передачи в 21 матче.