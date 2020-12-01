Миронов: хочется извиниться перед болельщиками «Динамо». Вообще ничего у нас не ладится

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (2:6).
«Хочется извиниться за такую игру перед нашими болельщиками, которые поддерживали «Динамо» до финальной сирены. Ужасный матч с нашей стороны. Будем разбирать ошибки, потому что впереди тяжёлый пятиматчевый выезд перед паузой. Надо как можно скорее разобрать этот матч и подчерпнуть из него что-либо полезное.
С чем связаны такие перепады в игре «Динамо» в течение одной недели? Сложно ответить. Давайте оставим командную кухню для нас, чтобы мы сами разобрались. Все прекрасно понимают, что нельзя идти с такими разбросами – то выигрываем, то проигрываем. Перевалили половину сезона, впереди плей-офф. Там так играть нельзя.
Почему никто не заступился за Линдберга в третьем периоде? Во-первых, думаю, на Оскаре были чистые две минуты. А во-вторых, не ладится у нас вообще ничего – ни на поле, ни в таких вещах. Будем разговариваться, будем исправляться», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 1 декабря 2020
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