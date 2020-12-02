Сошников: приятно находиться в таком коллективе, такой организации, как ЦСКА

Нападающий ЦСКА Никита Сошников прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:2 ОТ). Эта встреча стала первой для российского форварда после обмена из «Салавата Юлаева», Сошников забил в овертайме и принёс победу своей новой команде.

«Приятно находиться в таком коллективе, такой организации, как ЦСКА. В первом периоде мы начали «переигрывать», делали передачи вместо бросков. Соперник нас на этом подловил. Но потом мы включились и победили на характере.

Ребята в раздевалке поздравили, поддержали с почином. Приятно, что забил в первой игре. В плане эмоций – ничего сверхъестественного, нужно двигаться дальше, у нас много игр впереди», — цитирует Сошникова пресс-служба московского клуба.

Вчера, 1 декабря, Сошников подписал новый контракт с московским клубом. Прежний контракт игрока с ЦСКА был рассчитан до 30 апреля 2021 года, после чего Никита мог получить статус ограниченно свободного агента, так как не успел бы к моменту завершения сезона провести 250 матчей в КХЛ.