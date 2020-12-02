«Нефтехимик» сделал заявление по поводу песни «Перемен» во время матча с минским «Динамо»

«Нефтехимик» сделал официальное заявление по поводу песни «Перемен», которая играла во время матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (1:5).
«Уже второй сезон под сводами «Нефтехим Арены» во время домашних матчей после заброшенной шайбы в ворота команды «Нефтехимик» звучит фрагмент песни Виктора Цоя «Перемен». Это своего рода призыв к хоккеистам сыграть построже в обороне, не пропускать голы. Эта песня, точнее короткая её часть прозвучала и 1 декабря 2020 года во время матча с минским «Динамо» (счёт 1:5 в пользу гостей).
В ХК «Нефтехимик» вызвало большое удивление, когда многие СМИ начали тиражировать новость, будто с песней «Перемен» в Нижнекамске выразили поддержку белорусской оппозиции. В связи с этим хоккейный клуб «Нефтехимик» официально заявляет, что команда находится вне политики и играет только в хоккей», — сказано в официальном сообщении клуба.
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