«Витязь» заключил контракт с самым результативным защитником ВХЛ в этом сезоне

Подольский «Витязь» заключил контракт с 24-летним защитником Никитой Жульдиковым, сообщается на официальном сайте подмосковной команды.



Отмечается, что соглашение носит двусторонний характер.



В нынешнем сезоне Жульдиков выступал за «Рязань» в Высшей хоккейной лиге. Он успел принять участие в 27 матчах регулярного чемпионата ВХЛ, в которых забросил восемь шайб и отдал 14 результативных передач. В прошлом сезоне защитник выступал за «Торос», сыграв 33 встречи в «регулярке», забросив три шайбы и отдав девять результативных передач. На его счету семь матчей в плей-офф и 2 (1+1) набранных очка.



Жульдиков является воспитанником челябинского «Трактора», за который выступал с сезона-2015/2016 по сезон-2017/2018. В 2016 году в состав российской сборной до 20 лет занял второе место на Чемпионате мира. Он отыграл семь матчей, забросив две шайбы.

Экс-вратарь «Атланта»: «Витязь» застрял в средневековье, это был худший соперник в карьере