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Владимир Ткачёв вернулся в состав «Локомотива», Пулккинен пропустит матч с «Барысом»

Владимир Ткачёв вернулся в состав «Локомотива», Пулккинен пропустит матч с «Барысом»
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» объявил состав на гостевую встречу с нурсултанским «Барысом», сообщается на официальной странице российской команды в «Твиттере».

В состав вернулся нападающий Владимир Ткачёв, ранее пребывавший в списке травмированных. Кроме того, в заявку на матч попал защитник Илья Любушкин.

Новичок «Локомотива» Теэму Пулккинен, обменянный из московского «Динамо», встречу пропустит.

Пятёрки на матч выглядят следующим образом:

  • Рафиков — Осипов, Каюмов — Красковский — Коршков;
  • Охтамаа — Марченко, Аверин — Ландер — Пяаярви;
  • Баранцев — Мисюль, Кудрявцев — Алексеев — Коваленко;
  • Черепанов — Малышев, Берёзкин — Иванов — Ильенко.

Место в воротах займёт Эдди Паскуале. Его сменщиком станет Илья Коновалов.

Московское «Динамо» подтвердило обмен Пулккинена в «Локомотив» на Пяаярви
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