Владимир Ткачёв вернулся в состав «Локомотива», Пулккинен пропустит матч с «Барысом»
Ярославский «Локомотив» объявил состав на гостевую встречу с нурсултанским «Барысом», сообщается на официальной странице российской команды в «Твиттере».
В состав вернулся нападающий Владимир Ткачёв, ранее пребывавший в списке травмированных. Кроме того, в заявку на матч попал защитник Илья Любушкин.
Новичок «Локомотива» Теэму Пулккинен, обменянный из московского «Динамо», встречу пропустит.
Пятёрки на матч выглядят следующим образом:
- Рафиков — Осипов, Каюмов — Красковский — Коршков;
- Охтамаа — Марченко, Аверин — Ландер — Пяаярви;
- Баранцев — Мисюль, Кудрявцев — Алексеев — Коваленко;
- Черепанов — Малышев, Берёзкин — Иванов — Ильенко.
Место в воротах займёт Эдди Паскуале. Его сменщиком станет Илья Коновалов.
Московское «Динамо» подтвердило обмен Пулккинена в «Локомотив» на Пяаярви
Рекомендуем вам
- 4 декабря 2020
-
16:29
-
16:21
-
16:15
-
15:45
-
15:19
-
15:14
-
14:42
-
14:20
-
13:57
-
13:45
-
13:20
-
13:05
-
12:42
-
12:35
-
12:21
-
12:17
-
12:10
-
11:55
-
11:48
-
11:25
-
11:10
-
10:55
-
10:43
-
10:20
-
10:05
-
09:51
-
09:30
-
09:16
-
09:12
-
09:11
-
09:00
-
08:35
-
08:15
-
08:02
-
07:22
Партнерский контент
Рекомендуем вам