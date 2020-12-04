Владимир Ткачёв вернулся в состав «Локомотива», Пулккинен пропустит матч с «Барысом»

Ярославский «Локомотив» объявил состав на гостевую встречу с нурсултанским «Барысом», сообщается на официальной странице российской команды в «Твиттере».



В состав вернулся нападающий Владимир Ткачёв, ранее пребывавший в списке травмированных. Кроме того, в заявку на матч попал защитник Илья Любушкин.



Новичок «Локомотива» Теэму Пулккинен, обменянный из московского «Динамо», встречу пропустит.



Пятёрки на матч выглядят следующим образом:

Рафиков — Осипов, Каюмов — Красковский — Коршков;

Охтамаа — Марченко, Аверин — Ландер — Пяаярви;

Баранцев — Мисюль, Кудрявцев — Алексеев — Коваленко;

Черепанов — Малышев, Берёзкин — Иванов — Ильенко.

Место в воротах займёт Эдди Паскуале. Его сменщиком станет Илья Коновалов.