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Скудра: дисциплину надо налаживать – тратим очень много сил, играя в меньшинстве

Скудра: дисциплину надо налаживать – тратим очень много сил, играя в меньшинстве
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:4 ОТ).

«Второй матч за два дня, нам было очень сложно. Кроме того, я считаю «Северсталь» одной из самых хорошо двигающихся катающихся команд лиги. Ну и удаления, которые мы зарабатываем… Столько минут штрафа – это просто ужас. Такие лёгкие удаления. Дисциплину надо налаживать – очень много сил тратим, играя в меньшинстве, пропускаем голы, ломаем свою игру.

Ребята отдали много сил, знали, что при игре пять на пять, наверное, надо будет больше обороняться, физически соперник будет выглядеть лучше. Самоотдача ребят мне понравилась», — приводит слова Скудры пресс-служба лиги.

«Северсталь» прервала серию из трёх поражений, в овертайме обыграв рижское «Динамо»
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