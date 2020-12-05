Скудра: дисциплину надо налаживать – тратим очень много сил, играя в меньшинстве

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:4 ОТ).

«Второй матч за два дня, нам было очень сложно. Кроме того, я считаю «Северсталь» одной из самых хорошо двигающихся катающихся команд лиги. Ну и удаления, которые мы зарабатываем… Столько минут штрафа – это просто ужас. Такие лёгкие удаления. Дисциплину надо налаживать – очень много сил тратим, играя в меньшинстве, пропускаем голы, ломаем свою игру.

Ребята отдали много сил, знали, что при игре пять на пять, наверное, надо будет больше обороняться, физически соперник будет выглядеть лучше. Самоотдача ребят мне понравилась», — приводит слова Скудры пресс-служба лиги.