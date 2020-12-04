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«Северсталь» прервала серию из трёх поражений, в овертайме обыграв рижское «Динамо»

«Северсталь» прервала серию из трёх поражений, в овертайме обыграв рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Череповецкая «Северсталь» обыграла рижское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-Рига» и завершилась со счётом 4:3 (0:1, 3:2, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

За четыре секунды до конца первого периода Йоонас Няттинен вывел гостей вперёд. На 25-й минуте Янис Шваненбергс сравнял счёт. Спустя минуту 42 секунды Мэтью Майоне, реализовав численное большинство, вывел рижан вперёд. Менее чем через три минуты Егор Морозов сравнял счёт. На 39-й минуте «Динамо» во второй раз вырвалось в лидеры благодаря шайбе Дениса Паршина. За 45 секунд до конца периода Даниил Вовченко во второй раз сравнял счёт. Победную шайбу забросил Егор Морозов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2020, пятница. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
3 : 4
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Няттинен (Кодола, Вовченко) – 19:56' (5x4)   1:1 Шваненбергс (Паршин, Витасек) – 24:15' (5x5)   2:1 Майоне (Паршин, Дарзиньш) – 25:57' (5x4)   2:2 Морозов (Няттинен, Провольнев) – 28:40' (5x4)   3:2 Паршин (Индрашис, Дарзиньш) – 38:20' (5x4)   3:3 Вовченко (Лалонд, Кодола) – 39:15' (5x3)   3:4 Морозов (Лалонд, Петунин) – 61:44' (3x3)

Следующий матч «Северсталь» 6 декабря проведёт с «Авангардом». Рижане 7 декабря встретятся со СКА.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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