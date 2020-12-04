«Северсталь» прервала серию из трёх поражений, в овертайме обыграв рижское «Динамо»

Череповецкая «Северсталь» обыграла рижское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-Рига» и завершилась со счётом 4:3 (0:1, 3:2, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.



За четыре секунды до конца первого периода Йоонас Няттинен вывел гостей вперёд. На 25-й минуте Янис Шваненбергс сравнял счёт. Спустя минуту 42 секунды Мэтью Майоне, реализовав численное большинство, вывел рижан вперёд. Менее чем через три минуты Егор Морозов сравнял счёт. На 39-й минуте «Динамо» во второй раз вырвалось в лидеры благодаря шайбе Дениса Паршина. За 45 секунд до конца периода Даниил Вовченко во второй раз сравнял счёт. Победную шайбу забросил Егор Морозов.

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Следующий матч «Северсталь» 6 декабря проведёт с «Авангардом». Рижане 7 декабря встретятся со СКА.